За сутки в столице зарегистрировали 330 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом, инфекцию победили 2370 человек. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в столице COVID-19 инфицировались 129 164 человек. В общем, от болезни выздоровели 73 515 киевлян. Еще 2392 заболевших умерли (15 - за минувшие сутки). В столичные медицинские учреждения с диагнозом "коронавирус" доставили 32 инфицированных.

Отмечается, что среди заболевших:

178 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

139 мужчин, возрастом от 18 до 89 лет;

13 детей - от 2 до 16 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (73 человека), Днепровском районе (70 случаев) и Деснянском районе (67 пациентов).

Читайте также, на территории Украины за сутки подтвердили 3 285 новых случаев COVID-19. В том числе, заболели 156 детей и 186 медработников. За сутки было проведено 43 643 тестирования на коронавирус.

Кроме того, Украина получит вакцину от коронавируса через две недели. сейчас подтверждено получение Украиной 117 тысяч доз вакцин производства Pfizer и BionTech.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.