У капитана сборной Украины по баскетболу Вячеслава Кравцова родилась дочь Источник: Instagram

Капитан сборной Украины по баскетболу, 33-летний центровой "Днепра" Вячеслав Кравцов и его 23-летняя супруга, "Мисс Тернополь-2015" и "Вице-мисс Украина-2015" Элина стали родителями. Об этом счастливая мама сообщила на своей странице в Instagram.

Элина Кравцова родила баскетболисту дочь, которой родители дали имя Мелисса.

Атлет сделал предложение красавице в сентябре 2019 года, в конце того же года Вячеслав Кравцов и Элина Руденко (девичья фамилия - ред.) расписались.

После этого баскетболист улетел в Японию, где выступал за один из местных клубов.

Вячеслав Кравцов - чемпион Украины в составе "Киева" и "Донецка", игравший также в НБА.

Элина Руденко - модель, снявшаяся в клипе известного швейцарского певца Pablo Ill, где сыграла роль возлюбленной главного героя.

Ранее "Подробности" писали о том, что "вице-мисс Вселенная" Олеся Стефанко стала мамой.