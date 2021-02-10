"Вице-мисс Украина" и капитан национальной сборной по баскетболу стали родителями (фото) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Капитан сборной Украины по баскетболу, 33-летний центровой "Днепра" Вячеслав Кравцов и его 23-летняя супруга, "Мисс Тернополь-2015" и "Вице-мисс Украина-2015" Элина стали родителями. Об этом счастливая мама сообщила на своей странице в Instagram.
Элина Кравцова родила баскетболисту дочь, которой родители дали имя Мелисса.
Атлет сделал предложение красавице в сентябре 2019 года, в конце того же года Вячеслав Кравцов и Элина Руденко (девичья фамилия - ред.) расписались.
После этого баскетболист улетел в Японию, где выступал за один из местных клубов.
Вячеслав Кравцов - чемпион Украины в составе "Киева" и "Донецка", игравший также в НБА.
Элина Руденко - модель, снявшаяся в клипе известного швейцарского певца Pablo Ill, где сыграла роль возлюбленной главного героя.
Ранее "Подробности" писали о том, что "вице-мисс Вселенная" Олеся Стефанко стала мамой.
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