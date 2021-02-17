В Перу розгорівся скандал через таємну позачергову вакцинацію майже півтисячі чиновників. Серед таємно вакцинованих і колишній президент Перу Мартін Віскарра. Минулого тижня він розповів, що іще в жовтні разом з дружиною отримав щеплення сироваткою китайської компанії Sinopharm.

Саме тоді в країну надійшла додаткова партія препарату, передбачена насамперед для медпрацівників та дослідників вірусу.

На тлі скандалу у відставку вже подали міністр охорони здоров'я, а також очільниця міністерства закордонних справ.

Президент Перу Франсіско Сагасті назвав це неприпустимим зловживанням службовим становищем. І пообіцяв передати список чиновників до Генеральної прокуратури задля розслідування та подальшого реагування.