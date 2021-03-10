В честь праздник и с красной лентой: в университете Киева торжественно открыли туалет [ Редактировать ]
В Киеве, в Государственном университете телекоммуникаций, работников учреждения необычно поздравили с праздником 8 марта. Так, в честь Международного женского дня в университете провели торжественную церемонию открытия женского туалета.Об этом сообщает Телеграм-канал Perepichka News, который публикует видео с открытия.
Отметим, что ролик подписан в ироничной форме:
Если к этому 8 марта вы не успели сделать хороший подарок, самое время готовиться к следующему. Записываем идею: к Международному женскому дню работники столичного университета телекоммуникаций торжественно открыли дамский туалет после ремонта.
Коллектив университета торжественно собрался на открытии туалета, в ходе которого читали стихи и перерезали красную ленту.
Ранее мы писали о том, что в Токио появились прозрачные туалеты. Их разместили в столичном районе Сибуя в рамках проекта Tokyo Toilet Project.
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