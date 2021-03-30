Фото: приметы на 31 марта - что нельзя делать Источник: Pixabay

Православная церковь 31 марта почитает святителя Кирилла Иерусалимского, который родился около 315 года.

Свое детство святой провел в Иерусалиме, получил хорошее образование и был воспитан в строгости и в христианском благочестии. Достигнув совершеннолетия, он принял монашество, а в 345 году его посвятили в сан пресвитера. В 350 году умер архиепископ Иерусалимский Максим III и Кирилла поставили его приемником.

Что нельзя делать 31 марта

Нельзя занимать или одалживать деньги, иначе будут проблемы с деньгами.

Нельзя ходить в гости, чтобы не растерять свою удачу.

Нельзя хвастать добрыми делами, иначе они не зачтутся.

Не стоит впускать непрошенных гостей в свой дом, якобы могут забрать здоровье, счастье и радость у хозяев.

Нельзя надевать чужие вещи, чтобы не перенести на себя чужие беды.

Нельзя считать количество яиц, что собрали в курятнике – иначе куры нестись перестанут.

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Приметы на 31 марта

Лебеди прилетели – к теплу.

Комары появились – к солнечной и ясной погоде.

Много комаров в лесу – хорошо уродят овес и ягоды.

Если в этот день комара убьете, то вам простится сорок грехов.

Мошкара кружится – к урожаю грибов.

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