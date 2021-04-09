10 апреля отмечается родительская суббота, которая станет последним поминальным днем во время Четырехдесятницы, то есть Великого поста. Следующим и самым важным поминальным днем в году будет уже Радоница.



Родительские субботы во время поста нужны для того, чтобы верующие могли помянуть родных и близких в дни, когда заупокойные молебны в храмах не проводятся. Исключениями являются только первые три субботы Четырехдесятницы.

Утром в день родительской субботы в храмах проводят заупокойную литургию, а после нее - общую панихиду. Прихожане могут передавать священнослужителям записки с именами близких, чтобы их упомянули в молитве.

В храм можно нести постные продукты на освящение, которые после раздают всем желающим. Принято также подавать милостыню нуждающимся, чтобы они помолились за усопших.

После службы принято посещать кладбище, но устраивать там гуляния, тем более с алкоголем, - запрещено. Могилки тоже следует убрать накануне.

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Если не удается сходить в церковь или на кладбище, помолитесь за близких дома. Организуйте семейный обед, соблюдая правила Великого поста.

Что нельзя делать в Родительскую субботу 10 апреля

Запрещено плохо говорить об усопших, ругать и оскорблять тех, кто покинул этот мир.

В этот день не должно быть ссор в доме, ведь этот день символизирует сближение с семьей.

Запрещено тяжело работать, а убирать на могилках нужно заранее.

Нельзя петь песни, шумно веселиться и употреблять алкоголь во время поминальной трапезы.

Если у вас просят о помощи, отказывать нельзя.

Народные приметы на 10 апреля

Если слышны звуки грома 10 апреля – впереди будет череда дождливых дней.

Сороки сидят на макушках деревьев – к теплу.

Если чибисы летают низко над землей – будет засушливое лето.

А вот если 10 апреля пойдет дождь, то урожайный год обеспечен.

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