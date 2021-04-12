Стала известна судьба старых автомобильных шин, которые коммунальщики выкапывают по всему Киеву. Как оказалось, покрышки свозят на столичный массив Троещина и просто хоронят в котловане. Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Киев".

В сети выложили фото "могильника".

"Жесть на Троещине! Все покрышки, которые были собраны коммунальщиками по району, решили по-тихому "утилизировать" просто на пустыре (между ул. Пуховской и Закревского, напротив ТЭЦ-6).

Уже даже выкопан котлован, чтобы все это "богатство" захоронить для потомков.", - пишут пользователи.

Напомним, что с 1 апреля в столице стартовал весенний месячник по благоустройству. Столичный мэр Виталий Кличко поручил всем коммунальным службам и руководителям районов вывезти с придомовых территорий шины, которые киевляне используют в качестве заграждений от автомобилей и клумб.

Вместо них планируют установить антипарковочные колонки и декоративные оградки. Также Виталий Кличко дал задание очистить Киев от стихийных свалок и навести порядок после зимы на Днепровских холмах.

Напомним, что "Подробности" писали о школьнике из Киева, который изобрел безопасный для экологии способ утилизации автомобильных шин.