Могильник на Троещине: стало известно, что делают со старыми шинами в Киеве (фото) [ Редактировать ]
Источник: Telegram
Стала известна судьба старых автомобильных шин, которые коммунальщики выкапывают по всему Киеву. Как оказалось, покрышки свозят на столичный массив Троещина и просто хоронят в котловане. Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Киев".
В сети выложили фото "могильника".
"Жесть на Троещине! Все покрышки, которые были собраны коммунальщиками по району, решили по-тихому "утилизировать" просто на пустыре (между ул. Пуховской и Закревского, напротив ТЭЦ-6).
Уже даже выкопан котлован, чтобы все это "богатство" захоронить для потомков.", - пишут пользователи.
Напомним, что с 1 апреля в столице стартовал весенний месячник по благоустройству. Столичный мэр Виталий Кличко поручил всем коммунальным службам и руководителям районов вывезти с придомовых территорий шины, которые киевляне используют в качестве заграждений от автомобилей и клумб.
Вместо них планируют установить антипарковочные колонки и декоративные оградки. Также Виталий Кличко дал задание очистить Киев от стихийных свалок и навести порядок после зимы на Днепровских холмах.
Напомним, что "Подробности" писали о школьнике из Киева, который изобрел безопасный для экологии способ утилизации автомобильных шин.
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