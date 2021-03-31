На столичной Троещине произошло женщина свела счеты с жизнью, выпрыгнув с десятого этажа многоэтажки. Об этом сообщает "Сегодня".

К правоохранителям обратились местные жители, сообщив, что на балконе стоит женщина и может прыгнуть с высоты. Когда патруль приехал на место, тело уже лежало на ступеньках перед входом в парадное.

По счастливой случайности она не рухнула на голову людям, которые выходили из парадного.

Личность женщины пока не установлена. Опрошенные правоохранителями жители дома не смогли опознать погибшую. На вид ей до 30 лет. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагедии.

Cуицид произошел на улице Лисковская, 28А. Примечательно, что несколько дней назад с этого же дома выпрыгнул мужчина, которому в результате падения оторвало ногу.

Ранее "Подробности" писали, что под Харьковом учитель физкультуры в медицинском лицее повесился прямо на рабочем месте.

Аналогичная трагедия произошла и под Черкассами, где отец и сын покончили с собой, утопившись в автомобиле в затопленном карьере.