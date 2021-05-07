В столице сотрудник полиции охраны украл сумку с большой суммой у мужчины, который попал в ДТП, и поделился содержимым с коллегами в отделении. Подозреваемый был задержан, а его коллег отстранили от работы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Сотрудники полиции охраны во время работы заметили мужчину, который упал со скутера, после чего у него выпала сумка, набитая деньгами. Они не придумали ничего лучше, как присвоить средства. Информация о совершении преступления поступила в городское управление Нацполиции. Правоохранители оперативно установили всех причастных к правонарушению лиц и арестовали их.

Отмечается, что по факту преступления возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется внутреннее расследование, всем фигурантам дела грозит ответственность в виде тюремного заключения, сроком до 8 лет.

Читайте также, в Киеве, в Дарницком районе города, злоумышленники напали на мужчину и украли у него сумку, в которой было около 5 млн грн. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники криминальной полиции и следственно-оперативная группа.

Кроме того, во время беспрецедентного ограбления VIP-отделения "УкрСиббанка" в Киеве преступники забрали из ячеек сейфового хранилища драгоценности и деньги клиентов. речь может идти примерно о трех миллионах долларов, однако в силу определенных причин некоторые клиенты не заявляли в полицию о реальных потерях.

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