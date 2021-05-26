Іспанський спортсмен встановив новий світовий рекорд зі стрибків на маунтинбайку. Під час змагань із фри-райду у ПАР Бенвенідо Агуадо пролетів 30 метрів, перекрутився у повітрі й успішно приземлився під захоплені оплески глядачів. Відчайдух розповів, що це була найзахопливіша подія у його житті.

Попередній рекорд, що належав канадцеві і становив 21 метр, протримався 7 років.