В Україні збільшилась кількість інфікувань на COVID-19 [ Редактировать ]
В Україні побільшало хворих на Ковід за минулу добу 633 випадки нових заражень. 40 людей померли від ускладнень. Одужало понад дві тисячі пацієнтів. Ушпиталили 360 хворих.
Найбільше інфікувань у столиці. Вакцинувалися напередодні 17 тисяч українців. Загалом від початку кампанії понад два з половиною мільйони. З них повністю імунізовані майже 600 тисяч людей.
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