В Україні побільшало хворих на Ковід за минулу добу 633 випадки нових заражень. 40 людей померли від ускладнень. Одужало понад дві тисячі пацієнтів. Ушпиталили 360 хворих.

Найбільше інфікувань у столиці. Вакцинувалися напередодні 17 тисяч українців. Загалом від початку кампанії понад два з половиною мільйони. З них повністю імунізовані майже 600 тисяч людей.