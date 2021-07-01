В парке отдыха пгт Приазовское (Мелитопольский район Запорожской области) 14-летний подросток погиб, вылетев с качелей на аттракционе "Лодочка". Об этом сообщает РИА Мелитополь.

На место происшествия вызвали скорую помощь, однако травмы оказались не совместимы с жизнью, и по дороге в больницу школьник умер.

Мальчика похоронили 30 июня. Комментариев от правоохранителей пока не было. В сети появились фото злополучных качелей.

Несчастные случаи на аттракционах - частое явление. Как сообщали "Подробности", в марте в киевском парке Партизанской славы девочка лишилась пальца, качаясь на качелях.

А в начале июня на аттракционе в Николаевской области автоматика дала сбой: во время сеанса начали открываться крепления безопасности, а затем поднялась ограда о которую начал бить "маятник" с людьми. В результате пострадали несколько человек.