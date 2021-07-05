Новий рекорд зі швидкісного поїдання хот-догів встановили у США. Змагання проводять 49 років поспіль з нагоди Дня незалежності США. Переможцем став чоловік на прізвисько Щелепи. За 10 хвилин він з'їв 76 хот-догів на один більше його торішнього рекорду.

За час участі у змаганнях це вже його чотирнадцята перемога. Окрім чемпіонського поясу, рекордсмен отримав 10 тисяч доларів. Переможниця серед жінок за 10 хвилин подужала 30 хот-догів.