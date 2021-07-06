Український альпініст загинув у горах Грузії [ Редактировать ]
Український альпініст загинув у Грузії. Про це повідомили у Федерації Альпінізму і Скелелазіння Києва. 57-річний Анатолій Мрачковський піднявся на вершину Тет-Нульді у Сванетії заввишки понад 4 тисячі 800 метрів.
Але під час спуску зірвався на сніжному схилі. Чоловіка евакуювали гелікоптером, доправили до лікарні, але там - лише констатували смерть. Нині вирішують, як транспортувати тіло загиблого в Україну.
по теме
Анатолій Мрачковський піднявся на вершину Тет-Нульді у Сванетії заввишки понад 4 тисячі 800 метрів. Але під час спуску зірвався на сніжному схилі
Мужчине было 57 лет. Его на вертолете доставили в местную больницу. Врачи ничем не смогли помочь альпинисту
Через втрати офіційний Київ спрямував ноту протесту в ОБСЄ. Нагадаю, за два дні загинуло двоє українських офіцерів
В загоревшемся строении проживают 4 семьи
Люди попадали в больницы на протяжении нескольких дней