Під час спуску зірвався на сніжному схилі

Український альпініст загинув у Грузії. Про це повідомили у Федерації Альпінізму і Скелелазіння Києва. 57-річний Анатолій Мрачковський піднявся на вершину Тет-Нульді у Сванетії заввишки понад 4 тисячі 800 метрів.

Але під час спуску зірвався на сніжному схилі. Чоловіка евакуювали гелікоптером, доправили до лікарні, але там - лише констатували смерть. Нині вирішують, як транспортувати тіло загиблого в Україну.