Экологи Германии готовят новый иск против "Северного потока-2" [ Редактировать ]
Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe намерена доказать в суде, что связанный со строительством газопровода "Северный поток-2" фонд не соответствует заявленному статусу. Экологи готовят иск в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.
Об этом заявил представитель DUH после того, как накануне административный суд в Шверине отклонил иск организации. В иске оспаривался статус общественной пользы фонда, сообщает DW.
Этот статус, устанавливаемый налоговым ведомством, является важным компонентом любой общественной организации в Германии и дает возможность получать пожертвования, которые спонсоры могут использовать для сокращения налогов.
Отмечается, что следующим шагом DUH станет иск в высший административный суд земли Мекленбург - Передняя Померания в Грайсвальде. Руководитель Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер заявила, что речь идет о "фейковом фонде", который обманывает граждан, заявляя, что занимается защитой климата.
На деле, по ее словам, фонд занимается "проталкиванием во что бы то ни стало крупнейшего проекта Европы в области традиционных источников энергии".
По планам земельных властей, фонд должен быстро и про запас закупить оборудование и материалы, необходимые для завершения строительства газопровода "Северный поток-2", а также передавать их на реализацию проекта, тем самым выводя из-под угрозы санкций фирмы-поставщики и подрядчики.
Ранее сообщалось, что в Германии назвали "Северный поток-2" экономическим проектом.
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