В пятницу, 23 июля, ЕСЧП зарегистрировал жалобу России против Украины, но не стал применять обеспечительные меры. Об этом сообщает сообщает пресс-служба суда.

В жалобе Россия, в частности, заявляет о нарушении :

ст. 2 (право на жизнь),

ст. 3 (бесчеловечное или унижающее достоинство обращение),

ст. 5 (право на свободу и безопасность),

ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни),

ст. 10 (свобода выражения мнения),

ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты),

ст. 14 (дискриминация),

ст. 18 (ограничение использования прав) и ряда других статей.

Также Россия направила срочный запрос в соответствии с "Правилом 39" (обеспечительные меры) регламента суда, чтобы потребовать от Украины:

прекратить ограничение прав русскоязычных, в частности, в отношении доступа к использованию родного языка в школах, СМИ и Интернете;

приостановить блокаду Северо-Крымского канала.

Читайте также В Кремле считают закономерной жалобу России против Украины в ЕСПЧ

Суд решил отклонить запрос в соответствии с "Правилом 39", поскольку он не касался серьезных рисков нанесения непоправимого вреда основному праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.

В суде отметили, что обеспечительные меры применяются "в исключительных случаях".

Напомним, Россия впервые подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В списке претензий, которые Москва выдвигает к Киеву - десять пунктов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.