Жалоба на Украину: в ЕСПЧ частично отказали России [ Редактировать ]
В пятницу, 23 июля, ЕСЧП зарегистрировал жалобу России против Украины, но не стал применять обеспечительные меры. Об этом сообщает сообщает пресс-служба суда.
В жалобе Россия, в частности, заявляет о нарушении :
- ст. 2 (право на жизнь),
- ст. 3 (бесчеловечное или унижающее достоинство обращение),
- ст. 5 (право на свободу и безопасность),
- ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни),
- ст. 10 (свобода выражения мнения),
- ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты),
- ст. 14 (дискриминация),
- ст. 18 (ограничение использования прав) и ряда других статей.
Также Россия направила срочный запрос в соответствии с "Правилом 39" (обеспечительные меры) регламента суда, чтобы потребовать от Украины:
- прекратить ограничение прав русскоязычных, в частности, в отношении доступа к использованию родного языка в школах, СМИ и Интернете;
- приостановить блокаду Северо-Крымского канала.
Суд решил отклонить запрос в соответствии с "Правилом 39", поскольку он не касался серьезных рисков нанесения непоправимого вреда основному праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.
В суде отметили, что обеспечительные меры применяются "в исключительных случаях".
Напомним, Россия впервые подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В списке претензий, которые Москва выдвигает к Киеву - десять пунктов.
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