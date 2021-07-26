На территории Украины ученики с 1 по 4 класс вместо балльных оценок будут получать буквы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Таким образом, система будет работать так: "начальный" уровень знаний будут оценивать буковой "Н", "средний" - буквой "С", "достаточный" - Д, и "высокий" - "В".

На замену обобщенной балльной оценке учебных достижений учащихся по предмету/курсу предложено использовать вербальную оценку отдельных результатов обучения ученика/ученицы по предмету изучения, интегрированному курсу, которая кроме оценочного суждения о достижении может еще называть и уровень результата обучения.

Отмечается, что новые оценки можно отражать как устно, так и письменно. Известно, что вербальная оценка будет полностью распространятся на 1 и 2 класс, а ученики 3 и 4 классов будут получать вербальный либо уровневый балл.

Читайте также, в украинских школах постепенно откажутся от 10-11 классов. Такое нововведение внедряется в рамках реформы образования, по закону, образовательные учреждения должны предупреждать учеников и родителей об изменениях в учебном процессе за полтора года до вступления в силу новых правил.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переход учебных заведений на модель здоровой школы. Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы украинцев рождалось больше и умирало меньше, здоровый и активный образ жизни должны стать неотъемлемой частью украинской ментальности.

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