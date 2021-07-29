Футбольный клуб "Ювентус" полностью ушел на самоизоляцию в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией у одного из игроков. Об этом пишет портал iSport.ua.

Положительный результат анализа получил полузащитник Хамза Рафья. В связи с этим медики приняли решение отправить абсолютно всех игроков "первой" команды на карантин. К тому же все игроки и тренеры должны сделать тест на COVID-19.

Отмечается, что футболисты, у которых анализ окажется отрицательным, смогут беспрепятственно тренироваться и принимать участие во всех встречах. Известно, что здоровые спортсмены не смогут контактировать с заболевшими. Первый официальный матч нового сезона "бьянконери" проведут 22 августа.

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Кроме того, Сборная Италии по футболу закрылась на базе после того, как среди журналистов обнаружили коронавирус. Ни у одного игрока не зафиксировали коронавирус, сейчас выполняются все меры предосторожности, у троих игроков подтвердили инфекцию.

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