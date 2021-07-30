В Черниговской области двое детей во время игры с огнем устроили пожар, в ходе которого сгорел дом, а также автомобиль. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Также от огня пострадали и опоры "Укртелекома" и "Черниговоблэнерго". Спасатели, прибывшие на место происшествия, ликвидировали возгорание в течение получаса.

29 июля в 16:33 в Службу спасения 101 в Новгород-Северском районе поступило сообщение о пожаре недостроенного двухэтажного жилого дома по улице Аграрная в пгт Короп.

Отмечается, что огонь уничтожил дом и повредил кровлю на хозяйственной постройке, а в соседнем домохозяйстве полностью выгорела кровля жилого дома, автомобиль ВАЗ-2101 и 15 метров забора.

Фото: ГСЧС

Читайте также, в Днепре в жилом доме случилось возгорание крыши. Внутри строения проживают 4 семьи, во время возгорания, к счастью, никто не пострадал, в настоящее время все обстоятельства возгорания устанавливают правоохранители.

Кроме того, в Виннице в подвале одного из жилых домов произошло возгорание. Задымление от пламени заметили случайные прохожие, которые и вызвали спасателей, во время работ по ликвидации возгорания в подвальном помещении был обнаружен пострадавший мужчина.

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