У Токіо вісім спортсменів втратили допуск на Олімпіаду [ Редактировать ]
Вісім спортсменів втратили допуск на Олімпіаду через порушення ковідних обмежень. Серед покараних атлетів - двоє дзюдоїстів із Грузії. Обидва стали срібними призерами і після завершення змагань пішли гуляти Токіо. Крім того, організатори розслідують ще одну справу проти спортсменів, які розпивали алкоголь у парку.
Відомо, що атлети з однієї збірної, якої саме - в оргкомітеті не уточнюють. Напередодні у Токіо вперше зафіксували понад чотири тисячі нових випадків коронавірусу. Це найвищий показник за весь час пандемії. Але в японському уряді стверджують: спалах з Іграми - не пов'язаний.
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