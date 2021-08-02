Вісім спортсменів втратили допуск на Олімпіаду через порушення ковідних обмежень. Серед покараних атлетів - двоє дзюдоїстів із Грузії. Обидва стали срібними призерами і після завершення змагань пішли гуляти Токіо. Крім того, організатори розслідують ще одну справу проти спортсменів, які розпивали алкоголь у парку.

Відомо, що атлети з однієї збірної, якої саме - в оргкомітеті не уточнюють. Напередодні у Токіо вперше зафіксували понад чотири тисячі нових випадків коронавірусу. Це найвищий показник за весь час пандемії. Але в японському уряді стверджують: спалах з Іграми - не пов'язаний.