В Англии в графстве Сассекс 67-летнего пенсионера Алана Слэттери приговорили к 6 годам лишения свободы. В марте 2021 года он пытался ограбить банк, однако кассиры не разобрали почерк на записке с требованиями.

Об этом сообщает издание Eastbourne Herald.

В течение двух недель Слэттери зашел в три банка в двух городах и использовал записки, в которых требовал от кассиров передать деньги. Первая попытка ограбления произошла в городе Истборн 18 марта 2021 года, но из-за плохого почерка сотрудник банка не смог прочитать записку, и Слэттери ушел с пустыми руками.

Во втором банке попытка ограбления удалась - он забрал у кассира 2,4 тыс. фунтов (почти 90 тыс. гривен). В третьем банке сотрудники отказались выдавать деньги и позвонили в полицию. Когда Слэттери оттуда шел, правоохранители увидели уже знакомое лицо.

В конце концов пенсионера арестовали по подозрению в ограблении и по двум пунктам обвинения в попытке ограбления. Во время обыска у него нашли такую ​​же куртку, как на человеке, который попал на камеры в одном из банков.

Мужчина признал себя виновным во всех трех преступлениях. Его приговорили к четырем годам лишения свободы и двум годам испытательного срока.

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