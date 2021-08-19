В четверг, 19 августа, синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение. Кроме того, поднимется уровень воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Град и шквалы сегодня ожидаются в таких областях:

центральных (кроме Винницкой),

южных,

восточных.

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Ливни ожидаются в:

центральных,

южных областях.

19 августа также ожидаются подъемы уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), левых притоков Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,2-0,8 м, без негативных последствий.

В местах прохождения значительных ливневых дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока.

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