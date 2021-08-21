Россия внесла ряд украинских политиков в санкционный список физических лиц, против которых в России действуют специальные экономические меры. Обновленный перечень, утвержденный российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещен на официальном портале правовой информации.



1 ноября 2018 года Россия впервые ввела специальные экономические санкции в отношении ряда украинских компаний и граждан Украины - политиков, силовиков и общественных деятелей. Они подразумевают заморозку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств за пределы территории России.

В изначальной версии "черного" списка были 68 компаний и 322 физических лица. В документе от 20 августа 2021 года число людей в списке увеличилось с 849 до 922, также в нем находятся 84 компании. В "черный" список попали:

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба;

секретарь СНБО Украины Алексей Данилов;

уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова;

глава Счетной палаты Валерий Пацкан;

председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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11 декабря 2020 года правительство России в очередной раз расширило "черный список" украинских политиков. В него были включены: спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" Андрей Герус, Ольга Василевская-Смаглюк, Максим Бужанский, Гео Лерос, Александр Качура и другие.

До этого Россия расширяла санкционный список против украинских политиков в сентябре этого года. Тогда в "черный список" попал 41 человек. Среди них, экс-президент Петр Порошенко, солист "Океана Эльзы" и бывший лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, народный депутат Кира Рудик.

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Как сообщали "Подробности", Кабинет министров Украины подготовил два санкционных списка, в которые внесены 70 россиян. В санкционные списки попали граждане России причастные к преследованию гражданского населения в оккупированном Крыму и отчуждению там культурных объектов, в частности, собора князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе.