Во вторник, 24 августа, компания Google посвятила специальный дудл Дню Независимости Украины 2021.

Так, украинские пользователи могут видеть его на стартовой странице поисковика.

В описании на странице дудлов Google напоминает, что в этот день в 1991 году Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости, а День Независимости для украинцев - ежегодное чествование богатого культурного наследия нации и ее "путешествия" к свободе.

Центральным объектом дудла стала казацкая чайка - беспалубная плоскодонная лодка, на парусе которой изображен трезубец. Изображение выполнено в сине-желтых цветах флага Украины.

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