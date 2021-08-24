Google посвятил дудл ко Дню Независимости Украины [ Редактировать ]
Во вторник, 24 августа, компания Google посвятила специальный дудл Дню Независимости Украины 2021.
Так, украинские пользователи могут видеть его на стартовой странице поисковика.
В описании на странице дудлов Google напоминает, что в этот день в 1991 году Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости, а День Независимости для украинцев - ежегодное чествование богатого культурного наследия нации и ее "путешествия" к свободе.
Центральным объектом дудла стала казацкая чайка - беспалубная плоскодонная лодка, на парусе которой изображен трезубец. Изображение выполнено в сине-желтых цветах флага Украины.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ранее был рассекречен новый смартфон Google Pixel 6. Также мы составляли список смартфонов, которые получат Android 11 в 2021 году.
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