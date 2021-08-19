Google официально представил миру смартфон Pixel 5A 5G, который буквально "не боится утонуть". Преемник модели Pixel 4a 5G 2020 года получил водонепроницаемый корпус со степенью защиты IP67.

Смартфон оснащается 6,34-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+ (2400 х 1080 пикселей) и частотой обновления 60 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 765G, с поддержкой 5G, 6 ГБ LPDDR4X оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Фотокамер у смартфона всего две: с разрешением 12,2 МП и 16 МП. Фронтальный сенсор для селфи получил разрешение 8 МП. Сканер отпечатков пальцев тоже оставили на тыльной стороне корпуса.

Google Pixel 5A 5G работает на последней версии Android 11 и имеет трехлетнюю гарантию выпуска обновлений ОС. Питает устройство батарея емкостью 4680 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт.

Стоимость Google Pixel 5A 5G составляет $449 (12 тысяч грн), что относит его к смартфонам среднеценового сегмента. В продажу устройство поступит 26 августа.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ранее был рассекречен новый смартфон Google Pixel 6. Также мы составляли список смартфонов, которые получат Android 11 в 2021 году.