Google выпустил устойчивый к воде смартфон Pixel 5A [ Редактировать ]
Источник: Phonearena
Google официально представил миру смартфон Pixel 5A 5G, который буквально "не боится утонуть". Преемник модели Pixel 4a 5G 2020 года получил водонепроницаемый корпус со степенью защиты IP67.
Смартфон оснащается 6,34-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+ (2400 х 1080 пикселей) и частотой обновления 60 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 765G, с поддержкой 5G, 6 ГБ LPDDR4X оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.
Фотокамер у смартфона всего две: с разрешением 12,2 МП и 16 МП. Фронтальный сенсор для селфи получил разрешение 8 МП. Сканер отпечатков пальцев тоже оставили на тыльной стороне корпуса.
Google Pixel 5A 5G работает на последней версии Android 11 и имеет трехлетнюю гарантию выпуска обновлений ОС. Питает устройство батарея емкостью 4680 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт.
Стоимость Google Pixel 5A 5G составляет $449 (12 тысяч грн), что относит его к смартфонам среднеценового сегмента. В продажу устройство поступит 26 августа.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ранее был рассекречен новый смартфон Google Pixel 6. Также мы составляли список смартфонов, которые получат Android 11 в 2021 году.
по теме
Samsung Galaxy Z Flip 3 преодолел отметку ниже 1000 долларов, став самым дешевым гибким смартфоном в мире
Третий гибкий смартфон Samsung стал прочнее, тоньше и красивее, чем раньше, а также получил поддержку S Pen и улучшенные функции многозадачности
Функция "кинематографическое видео" будет автоматически размывать фон отснятого материала
Решение официально вступит в силу с 27 сентября
Samsung уберет рекламу из некоторых стандартных приложений в своих смартфонах Galaxy