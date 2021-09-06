В Украине вакцинировали более 5,5 миллионов человек/ фото: Rg.ru

На территории Украины от коронавирусной инфекции за минувшие сутки иммунизировали 41 787 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, одну дозу препарата получили 12 367 человек, а полностью вакцинировали от COVID-19 - 29 420 человек. Известно, что с начала кампании по вакцинации в стране привили 5 581 418 человек, при этом одну дозу получили 5 581 416 человек, а две дозы прививки - 4 208 085 граждан.

Отмечается, что для иммунизации украинцев в течение суток функционировали 328 мобильных бригад, 974 пункта прививки и 347 центров вакцинации. Известно, что всего за период вакцинации в Украине сделали 9 789 501 прививку от COVID-19.

Читайте также, украина получила уже почти 19 млн доз вакцин от COVID-19. Для украинцев все вакцины доступны и бесплатны, среди них: CoronaVac - 8,2 миллиона доз, Pfizer - 4 миллиона доз, AstraZeneca - 4, 8 миллиона доз, а также Moderna - 2 миллиона доз.

Кроме того, перед началом учебного года против коронавируса в Украине полностью вакцинированы 29% коллективов школ, еще 23% привиты одной дозой. Несмотря на то, что показатели успешны, в Минобразования работают над тем, чтобы количество педагогов, получивших COVID-прививку, стало больше.

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