Ціни на газ на європейській енергетичній біржі продовжують бити рекорди. На тлі здорожчання блакитного палива, ще одна неприємна новина для українців: грошей на субсидії не вистачає. І Кабмін проситиме парламент додатково знайти 12 мільярдів гривень.

Чому забракло коштів? І по кому може вдарити газовий "ціновий пік"? - Богдан Вербицький шукав відповіді.

Дмитро Марунич, експерт з питань енергетики:

Колоссальный удар по потребителю. Помножений на дефіцит субсидій!

Валентин Землянський, експерт з питань енергетики:

То есть деньги закончились.

Як будемо зимувати? І чи отримають свої гроші субсидіанти? Вперше про "нестачу"заговорили ще влітку. А тиждень тому в кабміні остаточно порахували, скільки треба "докинути".

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Я озвучив цифру - 12 мільярдів гривень, яку необхідно додати до фактично стрічки на виплату субсидій людям. Зараз у нас достатньо коштів, щоб до початку опалювального сезону виплачувати субсидії.

Гроші - є, каже прем'єр. Бо бюджет - перевиконали. Але зміни до кошторису ще мають ухвалити депутати. Їх в парламент обіцяли подати разом із новим проєктом бюджету. Та чи встигнуть розглянути це питання до початку опалювального сезону?

Олексій Кучеренко, народний депутат, фракція "батьківщина":

За Верховною Радою точно не буде затримки. Але, розумієте, мене збентежила ця цифра. Ми розрахували десь 27 мільярдів.

Але чому довелося перераховувати? І щоразу не вистачає грошей на субсидії?

Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики:

Давайте згадаємо, з якими показниками цін на енергоносії ми заходили в минулий бюджетний процес. Ціна на газ була близько 3 гривні за кубічний метр. Ніхто не міг там оцінити, допустимо, на початку року про те, що газ на хабах буде коштувати майже по 20 гривень.

Цього тижня ціна газу знову побила свій же рекорд. Тисяча кубів на європейській енергетичній біржі обійдуться майже в 900 доларів! Коливання не відчують українці, що користуються автономним опаленням. У них контракти з фіксованою ціною - до восьми гривень за куб. Але, подібна "страховка" є на у всіх. Тепло та гаряча вода, приміром, можуть здорожчати. А от кількість субсидіантів - зменшилась. Бо умови надання субсидій змінились.

Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики:

Якщо ви здійснили покупку на 50 тисяч гривень одноразову за попередній рік, то відповідно питання чи потрібна вам субсидія? Людина там оформлювала субсидію, йшла купувала валюту на мільйон гривень. Або при оформленні субсидії, людина йде і купує БМВ майже за 800 тисяч гривень. Будинок купує, другий.

Ще одна можлива причина - борги перед постачальником.

Валентин Землянський, експерт з питань енергетики

У вас задолженность - 340 гривен, вас отсекли и пойдите доказуйте, что вы не верблюд. Доказывайте, что задолженность погашена, что задолженность реструктуризировали.

Найбільше боргів українці накопичують узимку. Бо платити - доводиться більше. Трьома субсидіями - теж пряма сезонна залежність:

Валентин Землянський, експерт з питань енергетики:

Вот этот дисбаланс, он бъет как-то по государственному бюджету, так и по финансовым показателям компаний. Начиная от Нефтегаза, заканчивая региональными газовыми компаниями.

Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики:

Система має бути прив'язана до системи виставлення платежів. Наразі в нас система виставлення платежів говорить про те, що є сезонність, і люди сплачують більше в опалювальний період, і менше в неопалювальний період.

Аби збалансувати фінансове навантаження газзбути вже запропонували спеціальний тариф "Рівномірний платіж".

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Который предполагает, что размер оплаты за целый год разбивается на 12 месяцев. И каждый потребитель, там помесячно, платит одинаковую сумму. Если мы говорим о газе, то платя каждый месяц одинаковую сумму, таким образом мы можем, во-первых, сбалансировать размер субсидий и в принципе сбалансировать оплату за коммунальные платежи в течении года.

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Подібна практика "річних платіжок та субсидій" вже давно працює в країнах Єс. Підемо цим шляхом - виграють і українці - бо планувати витрати зможуть, і держава - бо навантаження на бюджету буде рівноміврним. Богдан Вербицький, Сергій Килимник та Сергій Коваль. Подробиці. Телканал Інтер.