Боксер Менні Пак'яо балотуватиметься в президенти Філіпінн [ Редактировать ]
Титулований боксер Менні Пак'яо побореться за пост президента Філіппін. Вибори у країні відбудуться наступного року. Кандидатом на головну посаду спортсмена висунула владна партія.
А на місце віце-президента при Пак'яо претендує чинний глава держави Родріго Дутерте. За законом, він не має права балотуватися на другий шестирічний термін. На президентській посаді Пак'яо обіцяє боротися з корупцією і бідністю. Та попри популярність боксер, згідно з опитуванням, поступається своїм конкурентам.
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