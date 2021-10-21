В Сумской области, в городе Ахтырка, местные жители нашли человеческие кости на кладбище для животных. Видео опубликовано в местном Facebook-сообществе.

Нашли человеческие кости в Ахтырке на кладбище для животных, за объездной дорогой. Вот полностью кости человека - череп, челюсть, ребра. Полностью... человек.

По словам снимающих видео, человеческие останки обнаружили на могиле собаки неподалеку объездной дороги.

Ранее мы писали о том, что древнеегипетская мумия заговорила. Напомним, в Египте, в провинции Минья, обнаружили древние гробницы. Это была первая в 2020 году важная находка. А на юге страны нашли масштабное древнее захоронение, относящееся к периоду греко-римского владычества.

Также мы писали о том, что ученые Страсбургского университета расшифровали египетский текст, возраст которого составляет более 1300 лет.