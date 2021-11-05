У здания посольства России в Берлине нашли мертвым российского дипломата. Предполагается, что он упал с верхнего этажа посольского комплекса на Беренштрассе в районе Митте. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel

По данным издания, сотрудники немецкой полиции нашли его утром 19 октября. Медики не смогли реанимировать мужчину.

Согласно официальному списку дипломатов, 35-летний мужчина был вторым секретарем посольства в Берлине с лета 2019 года, однако немецкие службы безопасности считали его сотрудником ФСБ.

Российская сторона не дала разрешения немецким властям на вскрытие тела дипломата. Его передали российскому посольству. Личность дипломата не раскрывается.

Факт гибели сотрудника российского посольства в Берлине подтвердил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

Этот случай известен министерству, но я не могу сообщить никаких деталей из-за положений о защите персональных данных и информации.

Ранее мы писали о том, что в Полтаве в общежитии обнаружили мертвым 18-летнего студента.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.