Одного українського військового поранено на сході країни [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено на сході країни. Боєць у лікарні у задовільному стані - повідомили у штабі. Минулої доби кількість ворожих атак зросла, зафіксували 13 обстрілів.
Противник застосував заборонену зброю. З мінометів 120 калібру та важкої артилерії обстріляв українські позиції поблизу Мар'їнки, Новозванівки та Кримського. А неподалік Троїцького та Широкиного - з гранатометів та стрілецької зброї. У районі Зайцевого задіяли безпілотник, скинули постріли ВОГ-17.
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З мінометів 120 калібру та важкої артилерії противник обстріляв українські позиції поблизу Мар'їнки, Новозванівки та Кримського.
Як зазначили у штабі, відстань до найближчих житлових будинків становила 100-120 метрів. Українські армійці вогонь у відповідь не відкривали.
У напрямку Широкиного, Новотошківського та Золотого-4 противник застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
А тут ще й іронія долі. Вороги хотіли підпалити поле димовою шашкою, аби вогонь перекинувся на українські позиції. Але сталося навпаки. Зайнялися укріплення неприятеля.
Поблизу Причепилівки ворог стріляв із мінометів 82 калібру. А неподалік Катеринівки - вів вогонь із великокаліберних кулеметів.