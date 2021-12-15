В четверг, 16 декабря, АО "Сумыоблэнерго" отключит от энергоснабжения объекты предприятия "Горводоканал" из-за долгов. Жители города могут остаться вез воды. Об этом сообщает SumyToday.

АО "Сумыоблэнерго" предупредило КП "Горводоканал" о намерении отключить от энергоснабжения объекты предприятия. Из-за долгов энергоснабжающее предприятие планирует прекратить подачу электроэнергии 16 декабря 2021 с 9:00.

Как стало известно, по состоянию на 7 декабря 2021 года задолженность КП "Горводоканал" за услуги по распределению электрической энергии составляет 5,214 млн гривен. При этом долг населения перед сумским водоканалом составляет более 56 млн гривен.

При этом уточняется, что АО "Сумыоблэнерго" не указало, какие именно объекты будут отключены, поэтому всем жителям рекомендуют запастись водой.

В случае необходимости к объектам социальной инфраструктуры будет организован подвоз воды.

Читайте также, в столице в 531 жилом доме отключили горячее водоснабжение. Таким образом, киевляне будут вынуждены мыться в холодной воде, такие меры приняли в связи с испытаниями сети в зоне теплоснабжения магистрали №1 СТ-1.

Кроме того, тарифы на отопление и горячую воду в Киеве могут "взлететь" почти на 30-40%. В соответствии с документом, если раньше 1 Гкал тепла "Киевтеплоэнерго" продавал населению по 1654 грн, то в новом отопительном сезоне цена выросла до 2381 грн с НДС.

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