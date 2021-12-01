Часть Харькова лишилась воды [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В понедельник, 1 декабря, в Харькове произошла авария на водопроводе. Часть города осталась без воды. Об этом сообщает Kharkow Today.
Инцидент случился на Салтовке.
Большое количество, там много жилых домов. Водовод 1200 миллиметров - это серьезный водовод. Это было утром около 7:00, в районе церкви. Сегодня восстановят точно.
Из-за аварии на водоводе от холодного водоснабжения отключены дома, ограниченные улицами:
- Салтовское шоссе,
- проспект Тракторостроителей,
- улицы Краснодарская, Солнечная, Тимуровцев, Гарибальди, Бучмы, Гвардейцев-Широнинцев (четная сторона).
Жителям домов, которые отключены от водоснабжения, подвозят воду автоцистернами КП "Харьковвводоканал".
Читайте также, в столице в 531 жилом доме отключили горячее водоснабжение. Таким образом, киевляне будут вынуждены мыться в холодной воде, такие меры приняли в связи с испытаниями сети в зоне теплоснабжения магистрали №1 СТ-1.
Кроме того, тарифы на отопление и горячую воду в Киеве могут "взлететь" почти на 30-40%. В соответствии с документом, если раньше 1 Гкал тепла "Киевтеплоэнерго" продавал населению по 1654 грн, то в новом отопительном сезоне цена выросла до 2381 грн с НДС.
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