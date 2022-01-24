Ветеринари лікують морських тварин і птахів у Перу [ Редактировать ]
У Перу команда ветеринарів лікує морських тварин і птахів, що постраждали унаслідок масштабного витоку нафти. Паливо вилилося з танкера, який перекинувся під час цунамі. Через забруднення акваторії влада Перу оголосила надзвичайну ситуацію. Уряд презентував тримісячний план порятунку довкілля, а також рибальської та туристичної індустрії на узбережжі. Окрім того, вимагає відшкодування збитків від іспанського енергетичного гіганта, якому належить нафтопереробний завод.
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