Три сотні "Джавелінів" уже в Україні. Саме ці протитанкові ракетні комплекси були на борту, який прибув напередодні зі США. Усього літаком доправили 79 тонн озброєння. Цей вантаж, як і два попередніх, є частиною безпекової допомоги від Штатів на 200 мільйонів доларів. Загалом Америка вже передала Україні 170 тонн озброєння та боєприпасів. За словами тимчасової повіреної у справах США в Україні - Крістіни Квін, у разі загострення ситуації - Вашингтон готовий підтримати Україну ще більше.