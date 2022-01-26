В Україну прибули 300 "Джавелінів" від США [ Редактировать ]
Три сотні "Джавелінів" уже в Україні. Саме ці протитанкові ракетні комплекси були на борту, який прибув напередодні зі США. Усього літаком доправили 79 тонн озброєння. Цей вантаж, як і два попередніх, є частиною безпекової допомоги від Штатів на 200 мільйонів доларів. Загалом Америка вже передала Україні 170 тонн озброєння та боєприпасів. За словами тимчасової повіреної у справах США в Україні - Крістіни Квін, у разі загострення ситуації - Вашингтон готовий підтримати Україну ще більше.
по теме
Три сотні "Джавелінів" уже в Україні. Літак з протитанковими ракетними комплексами - зустрічали у Борисполі представники вітчизняного Міноборони, а також делегація посольства США в Україні.
За інформацією прессекретаря Міноборони США Джона Кірбі - уже невдовзі в Україну прибудуть американські протитанкові ракети Javelin. Доправити також планують і системи Протиповітряної Оборони.
Швидка допомога зброєю Україні найкраще стримає Путіна. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п'ятницю. Цю позицію поділяють чимало західних лідерів. Але не Німеччина.
Йдеться про партію снарядів 152 калібру для артилерії. Умови постачання ще узгоджуватимуть з офіційним Києвом, остаточне рішення мають ухвалити вже цього тижня.
Про це заявив прессекретар Міноборони США Джон Кірбі. За його словами, вони надійдуть до України найближчим часом.