Національний банк ухвалив Постанову у зв'язку з оголошенням воєнного стану [ Редактировать ]
Національний банк оперативно ухвалив Постанову у зв'язку з оголошенням воєнного стану. У документі зазначено: банківські відділення країни працюють безперебійно, безготівкові розрахунки проводяться без обмежень, зняти готівку можна в межах 100 тисяч гривень на добу. Ще раз повторюю - безготівкові операції не обмежуються. Водночас Енергоатом України заявляє, що всі автозаправні станції України стабільно працюють у штатному режимі.
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