Во Львовской области всех эвакуированных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ставят на военный учет. Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовой.

Приказ Львовской областной военной администрации:

Гражданам Украины мужского пола, в возрасте от 18 до 60 лет, прибывшим во Львовскую область в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов после прибытия необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во Львовской области для взятия на военный учет.

В период военного положения приказы военных администраций обязательны к исполнению!