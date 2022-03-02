Во Львовской области всех мужчин ставят на военный учет [ Редактировать ]
Источник: Львовский горсовет
Во Львовской области всех эвакуированных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ставят на военный учет. Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовой.
Приказ Львовской областной военной администрации:
Гражданам Украины мужского пола, в возрасте от 18 до 60 лет, прибывшим во Львовскую область в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов после прибытия необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во Львовской области для взятия на военный учет.
В период военного положения приказы военных администраций обязательны к исполнению!
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