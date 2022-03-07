Великобритания предоставит Украине $100 млн [ Редактировать ]
Великобритания предоставит Украине $100 млн через Всемирный банк. Об этом сообщает Reuters.
Они поступят через мультидонорский трастовый фонд банка, предназначенного для ускорения поступления пожертвований в Украину и уже используется некоторыми другими странами.
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