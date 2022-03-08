Хотят заблокировать Чернигов: враг восстанавливает понтонную переправу через Десну [ Редактировать ]
Российские захватчики не оставляют попыток заблокировать город Чернигов. Для этого несколько подразделений восстанавливают понтонную переправу через реку Десна.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Противник, силами подразделений из состава 2-й, 41-й Армий и 90-й тд ЦВО пытается блокировать Чернигов. Основные силы 74 омсбр продолжают восстанавливать понтонную переправу и в ближайшее время будут пытаться осуществить переправу через реку Десна", - говорится в сообщении.
по теме
Украинская армия нанесла точечный удар по позициям кадыровцев в окрестностях Бородянки Киевской области. Официального подтверждения данной информации пока нет
Силы противовоздушной обороны сбили над Киевом два вражеских самолета. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
В городе Житомир в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазы возле пгт Черняхов
Генеральный штаб Вооруженных сил обнародовал видео очередного сбивания вражеского самолета над Украиной
В районе Попасной Луганской области сбили вражеский истребитель Су-30 (фото, видео)
Украинские военные продолжают оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон, Объединенные силы - в восточной части Донецкого операционного района. Продолжается охрана важных районов и путей передвижения, оборона Киева