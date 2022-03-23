Оккупанты пытаются окружить ВСУ, которые держат оборону на востоке - британская разведка [ Редактировать ]
Российские войска пытаются окружить Вооруженные силы Украины, которые держат оборону на востоке, "зажимая" их с севера и юга. Об этом сообщает разведка Великобритании в своей ежедневной сводке по войне в Украине.
- Поле битвы на севере Украины остается в основном статичным, и российские силы, вероятно, проводят период реорганизации, прежде чем возобновить широкомасштабные наступательные операции.
- Российские войска пытаются окружить украинские войска на востоке страны, когда они продвигаются с направления Харькова на севере и Мариуполя на юге.
- Российские войска все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад к Одессе.
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