В россии сняли с должности командующего первой танковой армии [ Редактировать ]
В россии сняли с должности командующего первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенанта Кисиля Сергея Александровича. Все из-за огромных потерь и не достигнутых целей.
Об этом сообщает журналист Роман Цимбалюк в Facebook.
По словам журналиста, генерал-лейтенант был снят с должности из-за неспособности достичь поставленные цели во время войны на территории Украины. В том же числе из-за привлечения к боевым действиям срочников и потерь среди личного состава.
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