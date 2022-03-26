На Волыни сбили ракеты, выпущенные из Беларуси [ Редактировать ]
Вечером 26 марта в воздушном пространстве Волыни военные сбили три ракеты. Отмечается, что все ракеты были выпущены с территории Беларуси.
Об этом сообщает заместитель председателя Волынской ОГА Андрей Ярмольский.
По его словам, ракеты были выпущены со стороны Беларуси.
"На Волыни военные сбили три ракеты, которые были выпущены с территории Республики Беларусь", - сказал Ярмольский.
Также голова ОГА Юрий Погуляйко сообщил, что всего из Беларуси запустили 4 ракеты, из них 3 сбили в Волынской области.
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