Вечером 26 марта в воздушном пространстве Волыни военные сбили три ракеты. Отмечается, что все ракеты были выпущены с территории Беларуси.

Об этом сообщает заместитель председателя Волынской ОГА Андрей Ярмольский.

По его словам, ракеты были выпущены со стороны Беларуси.

"На Волыни военные сбили три ракеты, которые были выпущены с территории Республики Беларусь", - сказал Ярмольский.

Также голова ОГА Юрий Погуляйко сообщил, что всего из Беларуси запустили 4 ракеты, из них 3 сбили в Волынской области.