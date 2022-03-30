На Донбасі Росія зібрала 1000 "вагнерівців" - Пентагон [ Редагувати ]
Офіційний представник Міністерства оборони США Джон Кірбі поділився даними щодо російських сил на території Донецької та Луганської областей.
Близько тисячі пов'язаних з групою "Вагнера" осіб нині перебувають на Донбасі. Пентагон відзначив зростання активності російських військ у регіоні в останні кілька днів.
"Ми думаємо, що в групі "Вагнера" нині близько 1000 осіб на Донбасі. Ми помітили, що вони віддають пріоритет авіаударам у регіоні", – заявив Кірбі.
За його словами, "вагнерівці" воювали на Донбасі впродовж восьми років. Тож тамтешні умови більшості бойовиків добре знайомі.
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