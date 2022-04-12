Канцлер Австрії Карл Нехаммер, який напередодні провів переговори з путіним у росії, повідомив, що президент рф на зустрічі висловився за якнайшвидше закінчення війни в Україні, проте сенс цих слів не зрозумілий. Про це пише The New York Times.

За словами австрійського чиновника, наприкінці зустрічі путін сказав йому наступне:

Було б краще, якби вона [війна] скоріше закінчилася.

За словами Нехаммера, сенс цих слів не ясний до кінця. Вони могли або сигналізувати про готовність путіна до подальших мирних переговорів, або можуть означати швидкий і жорстокий напад на Донбас.