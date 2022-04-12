"Було б краще, якби війна скоріше закінчилася: канцлер Австрії передав неоднозначну фразу путіна [ Редагувати ]
Канцлер Австрії Карл Нехаммер, який напередодні провів переговори з путіним у росії, повідомив, що президент рф на зустрічі висловився за якнайшвидше закінчення війни в Україні, проте сенс цих слів не зрозумілий. Про це пише The New York Times.
За словами австрійського чиновника, наприкінці зустрічі путін сказав йому наступне:
Було б краще, якби вона [війна] скоріше закінчилася.
За словами Нехаммера, сенс цих слів не ясний до кінця. Вони могли або сигналізувати про готовність путіна до подальших мирних переговорів, або можуть означати швидкий і жорстокий напад на Донбас.
У нас не може бути ілюзій: президент путін повністю прийняв логіку війни та діє відповідно. Ось чому я вважаю, що так важливо постійно зіштовхувати його з фактами війни.
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