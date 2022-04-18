Обстріл центру Харкова: загинули 5 людей та 13 поранені [ Редагувати ]
В неділю, 17 квітня, у Харкові в результаті ворожого обстрілу загинули щонайменше п'ятеро людей, і ще 13 отримали поранення. Про це повідомляє BBC.
Атака була здійснена по житлових будинках в центрі міста.
Російські сили обстріляли будівлі в центрі Харкова, в результаті чого п'ятеро людей загинули і 13 отримали поранення, повідомили місцеві чиновники охорони здоров'я.
Також наголошується, що місто сильно постраждало від попередніх російських атак. Крім того, кореспонденти видання повідомляють про часті сигнали повітряної тривоги в інших великих містах.
Зокрема, в Дніпрі вона майже не змовкала, а за словами глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, місто і прилеглі райони піддалися сильному ракетному обстрілу з боку рф. При цьому військові ЗСУ заблокували спроби окупантів просунутися до Одеси.
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