В неділю, 17 квітня, у Харкові в результаті ворожого обстрілу загинули щонайменше п'ятеро людей, і ще 13 отримали поранення. Про це повідомляє BBC.

Атака була здійснена по житлових будинках в центрі міста.

Російські сили обстріляли будівлі в центрі Харкова, в результаті чого п'ятеро людей загинули і 13 отримали поранення, повідомили місцеві чиновники охорони здоров'я.

Також наголошується, що місто сильно постраждало від попередніх російських атак. Крім того, кореспонденти видання повідомляють про часті сигнали повітряної тривоги в інших великих містах.

Зокрема, в Дніпрі вона майже не змовкала, а за словами глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, місто і прилеглі райони піддалися сильному ракетному обстрілу з боку рф. При цьому військові ЗСУ заблокували спроби окупантів просунутися до Одеси.