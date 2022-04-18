В Україні через дії окупантів загинули 205 дітей [ Редагувати ]
Жертвами війни росії проти України стали вже 205 дітей. Ще 362 дитини отримали поранення. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Найбільше дітей постраждало у:
- Донецькій області - 117,
- Київській - 107,
- Харківській - 91,
- Чернігівській - 54,
- Херсонській - 43,
- Миколаївській - 40,
- Луганській - 36,
- Запорізькій - 23,
- Сумській - 16,
- Житомирській - 15,
- у столиці - 16.
Крім того, через масові обстріли росією українських населених пунктів пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.
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