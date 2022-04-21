Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні загинули 208 дітей. Ще 376 отримали поранення. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Більше ніж 584 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. При цьому 208 дітей загинуло. Та 376 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У відомстві зазначають, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, за даними прокурорів, найбільше постраждало дітей у: