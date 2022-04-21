В Україні від початку війни від рук окупантів загинули 208 дітей [ Редагувати ]
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні загинули 208 дітей. Ще 376 отримали поранення. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Більше ніж 584 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. При цьому 208 дітей загинуло. Та 376 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
У відомстві зазначають, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Так, за даними прокурорів, найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області - 119,
- Київській - 113,
- Харківській - 91,
- Чернігівській - 57,
- Херсонській - 44,
- Миколаївській - 41,
- Луганській - 36,
- Запорізькій - 25,
- столиці - 16,
- Сумській - 16,
- Житомирській - 15.
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