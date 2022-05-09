Агресія росії: в Україні загинули 226 дітей [ Редагувати ]
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну через дії країни-агресора загинули 226 дітей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Facebook.
Ще понад 415 постраждали.
Станом на ранок 9 травня 2022 року понад 641 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. При цьому за офіційними даними 226 дітей загинули і більше ніж 415 поранені.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області - 139,
- Київській - 116,
- Харківській - 99,
- Чернігівській - 68,
- Херсонській - 46,
- Миколаївській - 44,
- Луганській - 44,
- Запорізькій - 28,
- Сумській - 17,
- Києві - 16,
- Житомирській - 15.
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