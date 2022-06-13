У Києві у понеділок, 13 червня, спалахнула масштабна пожежа. У Деснянському районі міста загорівся торговельний павільйон. Про це повідомляє управління ДСНС у Києві.

Про пожежу стало відомо о 14:37. Загоряння виникло на вулиці Маяковського, 75/2.

За даними рятувальників, горів торговельний павільйон розміром 10х10 метрів. Проте вогонь розповсюдився на площі 100 квадратних метрів.

Пожежу вдалося локалізувати о 14:59, а повністю загасити близько 15:43. На місці працювали 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 бійців ДСНС.

Жертв та постраждалих немає. Причини та обставини інциденту з'ясовуються.