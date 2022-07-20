У Єврокварталі Брюсселя - виставка українських митців: і сучасних, і тих, хто працював ще у 60-ті та 80-ті роки. Експозицію підготували ще до війни і в січні вона відкрилася в Данії, та повертатися картинам через бойові дії було нікуди.

Про те, хто і як прихистив українське мистецтво - розпитаємо в Олени Абрамович, вона з нами на прямому зв'язку з Брюсселя. Олено, розкажи про виставку - ти її уже бачила?

Доброго дня, Україно! Привіт, Олексію! Так, виставку якраз щойно презентували для журналістів, а ввечері відкриють уже для публіки. Знаходиться вона ось в цьому приміщенні музею Історії мистецтва, поряд з Брюссельською тріумфальною аркою - фактично візиткою Брюсселя. І буквально у 5 хвилинах звідси уже розташовані євроіституції - Єврокомісія, Рада ЄС, Європейська служба зовнішньої дії. Як ви розумієте, місце дійсно знакове і розмістити тут картини не так і просто. До речі, будівля старовинна і з такими товстелезними стінами, що всередині навіть не працює зв'язок, тому ми включаємось до вас з вулиці.

Отож про виставку - Брюссельський музей історії мистецтв погодився відкрити для неї двері завдяки запиту від Європейської служби зовнішньої дії - простими словами - це міністерство закордонних справ ЄС, яке очолює Жозеп Боррель. З початком війни ці твори - від 42 українських художників, не мали куди повернутися. Вони були на виставці у Данії з січня і в травні мали повертатися до Києва. І Європейська служба зовнішньої дії фактично їх удочерила, як сказав речник Борреля. Адже ця війна зробила біженцями не лише людей, а й твори мистецтва. Отож євроінституції оплатили витрати на переїзд виставки та розміщення її тут. Називається виставка "Пейзажі, що розгортаються". І вона показує і пейзажі, і історії різних українців у різні часи.

Дієґо Меядо, керівник відділу комунікації Європейської служби зовнішньої дії:

Ми підтримуємо та допомагаємо Україні протистояти російському вторгненню. І в сфері культури теж. Наскільки можемо, ми допомагаємо зберегти культурний спадок України. А також візуально відтворити твори мистецтва, які знищують. Або ж просто намагаємося їх зберегти, як оцю колекцію. Зараз вона зберігається у нас, а згодом буде мандрувати. Тому ми надаємо комплексну допомогу українській культурі.

Наталія Маценко, співкураторка виставки Unfolding landscapes:

Якщо так узагальнити, то ми маємо загалом три генерації художників тут. Зараз ми стоїмо біля робіт художників 60-х років, це Віктор Зарецький, Григорій Гавриленко - дуже знакові персони, нонконформісти українські. Також ми маємо митців кінця 80-х початку 90-х, які тоді розпочали свою активність якраз на хвилі здобуття Україною незалежності, - це так звана "нова хвиля", та інші рухи, які були поряд з цим. З цього покоління ми маємо Олега Тістола, Анатолія Криволапа, Владу Ралко, Павла Макова. Також ми маємо молодше покоління митців.

Виставка буде тут до середини вересня. Днями її має відвідати королівська родина. Планується і візит авторів картин. Ну і далі - з фінансуванням євроінституцій, вона мандруватиме іншими європейськими країнами. Як ви розумієте, в умовах, коли картини не продаються, організувати такі експозиції коштує чималих грошей, тож допомога від ЄС тут має вирішальне значення. Інтерес до українського зараз у світі шалено високий, тому це дійсно те, чого потребує і західна публіка, і Україна.